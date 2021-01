Verscherpt toezicht in Rotterdam-Lombardijen vanwege vuurwerk en tien jaar geleden brak een grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, dit is het wek- en weerbericht van 4 januari

Eerst het weer. Vandaag is het bewolkt in de regio en druilerig met af en toe lichte regen of motregen. Het wordt 3 graden, maar door de matig tot aan zee krachtige noordoostenwind voelt het aan alsof het vriest. Vanavond en vannacht is het bewolkt en blijft het druilerig. De temperatuur gaat nauwelijks omlaag en komt uit op 2 graden. De noordoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. Lees hier het volledige weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

De politie gaat in de Rotterdamse wijk Lombarbijen extra toezicht houden na een paar incidenten met zwaar vuurwerk de afgelopen dagen. Daarbij raakten een pand van de gemeente, woningen en een auto zwaar beschadigd.

De zanger van You'll Never Walk Alone overleden. Het lied dat door hem wereldberoemd is geworden, schalt regelmatig door De Kuip. De Britse zanger Gerry Marsden is op 78-jarige leeftijd overleden. "Het was een enorm aimabele man," zegt Lee Towers, die zelf de Feyenoord-versie heeft gemaakt en deze eenmaal samen zong met Marsden.

In deze coronatijd is er voor jongeren nauwelijks iets te doen, behalve veel gamen uiteraard. Dus bedacht de gemeente Rotterdam samen met event organisatie Huis van Asporaat een volledig coronaproof FIFA 21 tournament. "Zo gaaf om met leden van Broederliefde samen te gamen", zegt één van de deelnemers.

Vogelspotters kwamen zelfs vanuit het Utrechtse Maarssen naar Hoek van Holland rijden om het diertje op de gevoelige plaat vast te leggen. In de struiken van de Kapittelduinen is de laatste dagen een pestvogel neergestreken. En dat gebeurt niet veel in ons land.