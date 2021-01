Rustige start van de dag in Hoek van Holland op eerste werkdag na Brexit

Van drukte is maandagochtend nog geen sprake in Hoek van Holland. Op de tijdelijke parkeerplaats Oranjeheuvel waar plek is voor 200 vrachtwagens, staan er nu nog twee.

"Het is een troosteloze aanblik", zegt onze verslaggever Jacco van Giessen die een kijkje nam op de parkeerplaats. "De lichten in de cabines zijn uit, dus ik denk dat de chauffeurs nog slapen."



Het terrein aan de oostkant van Hoek van Holland is ingericht voor chauffeurs van wie de administratie niet op orde is. Zonder de juiste vrachtpapieren komen ze het Verenigd Koninkrijk niet in. "Ze moeten negen formulieren invullen. Voor bepaalde bedrijven kan het uren duren om die in orde te maken," zegt Van Giessen.

Naar verwachting wordt het in de loop van de dag drukker.