Rotterdamse arrestantenkaarten uit 1945 nu openbaar, waaronder die van de oorlogsburgemeester

Hij werd in 1941 burgemeester van Rotterdam: NSB’er Frederik Ernst (Frits) Müller. Kort na de bevrijding werd Müller opgepakt. Zijn zogeheten arrestantenkaart is op 1 januari openbaar geworden.

Het archief van de Rotterdamse politie wordt bewaard in het Stadsarchief Rotterdam. Er is wettelijk vastgelegd dat arrestantenkaarten 75 jaar achter slot en grendel moeten blijven. Elk jaar komen er dus nieuwe delen van het archief ‘vrij’.

Op 1 januari zijn de arrestantenkaarten uit 1945 openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat kort na de bevrijding honderden Rotterdammers zijn opgepakt. Anne Jongstra van het Stadsarchief Rotterdam: “In de eerste weken na de bevrijding werden honderden Rotterdammers gearresteerd die verdacht werden van collaboratie met de bezetter. Op de arrestantenkaarten staat onder meer waarom ze zijn opgepakt. Bij Müller staat de letter P gestempeld, deze staat voor politieke arrestant.

De arrestantenkaart van Müller. Tekst gaat verder onder de afbeelding



Frits Müller is op 7 mei 1945 gearresteerd. Op de arrestantenkaart is te lezen dat hij eerst vijf dagen vast heeft gezeten op het politiebureau. Daarna is hij overgebracht naar een school aan de Rochussenstraat. In 1946 is hij veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en levenslange ontzegging van kiesrecht. Müller is in 1960 overleden.

Müller werd in oktober 1941 burgemeester van Rotterdam nadat Pieter Oud zijn ontslag had ingediend. Frits Müller is tijdens de Tweede Wereldoorlog ook districtsleider van de NSB. Op de dag van de arrestatie van Müller - 7 mei 1945 - is Oud weer geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam.