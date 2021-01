FC Rijnmond over Feyenoord-icoon Coen Moulijn: 'Hij was net Garrincha'

In de eerste uitzending van FC Rijnmond ging het maandag over de tiende sterfdag van Feyenoord-legende Coen Moulijn. Op 4 januari 2011 overleed hij op 73-jarige leeftijd. "Een geweldige gozer. Hij was een heerlijk mens", zegt Rob Jacobs over zijn oude teamgenoot bij Feyenoord.

"Je vergeet Coen nooit meer. Hij was een fantastisch mens. Het is jammer dat je nu niet naar zo'n samenkomst mag", vertelt Jacobs. Normaal gesproken kunnen supporters van de Rotterdammers bij het standbeeld bij de Kuip langs. Vanwege corona werd de sterfdag van Moulijn bij Feyenoord in kleine kring herdacht.

Van der Laan moet bij Moulijn aan de oude Braziliaanse stervoetballer Garrincha denken. Zij hadden allebei een goede schijnbeweging. "Hij daagde je uit. En pats, dan was hij ineens weg! Net als bij Garrincha. Daarom vergelijk ik Moulijn met hem."

Spitspositie bij Feyenoord

Jacobs sprak ook over de spitspositie bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben afgelopen week Lucas Pratto overgenomen, die op huurbasis is overgekomen van de Argentijnse topclub River Plate. Hij hoopt dat Pratto zondag tegen Sparta kan starten.

Maar hoe moet het verder met spits Nicolai Jørgensen, die bij Feyenoord een aantal moeizame seizoenen kent. "Hij is helemaal kwijt. Dat is voor mij echt onbegrijpelijk", vindt Jacobs. "Jørgensen wint geen kopduel. Dat kan gewoon niet." Van der Laan vult hem aan: "Het vertrouwen ontbreekt. Dat moet je zelf opbouwen via trainingen."

Presentator Bart Nolles ontvangt naast Jacobs ook Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Harry van der Laan. Wil je FC Rijnmond terugkijken? Doe dat via de onderstaande link: