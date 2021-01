Rob Jacobs, herdenking Moulijn en nieuwe Feyenoord-spits Pratto in FC Rijnmond

In de eerste FC Rijnmond van 2021 is er een interview met de nieuwe Argentijnse Feyenoord-aanvaller Lucas Pratto en verder is er een reportage over Coen Moulijn. Het is precies tien jaar geleden dat de legendarische linksbuiten van Feyenoord is overleden.

Verder is er aandacht voor de hervatting van de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior en FC Dordrecht begonnen niet goed aan het nieuwe jaar. FC Dordrecht verloor met 5-2 bij Helmond Sport en Excelsior ging zondag op eigen veld met 3-0 onderuit tegen NAC Breda.

De voetbaltalkshow FC Rijnmond begint maandag rond 17:20 uur.