Rijnmond Fit: een gezond gerecht en een oefening om fit te worden

Na een decembermaand vol zoete lekkernijen en grote diners is januari de maand om al die aan gegeten kilo's kwijt te raken. Iedere maandag van 10:00 uur tot 13:00 uur staat het radioprogramma van Erik Lemmers daarom in het teken van onze gezondheid.

Wekelijks besteden we aandacht aan onze voeding en is er een oefening van voormalig Olympiër Patrick van Luijk. Deze week beginnen we met handloos opstaan. Met deze oefening word je weerbaarder en houd je je lijf goed soepel.

Heb jij ook een goede manier om op te staan zonder je handen te gebruiken? Mail dan jouw filmpje naar radio@rijnmond.nl.

RECEPT: Kruidenomelet

Lekker en toch gezond: een kruidenomelet. Dit heb je nodig:

- 3 eieren

- sap van ¼ citroen

- verschillende kruiden die je lekker vindt, bijvoorbeeld peterselie en bieslook, fijngehakt

- 1 eetlepel olie

- peper

Zo maak je het:

Meng de eieren, het citroensap, de kruiden en de peper in een maatbeker. Klop alles goed door elkaar. Bak het eimengsel in de olie in een koekenpan.

Tip:

Om de omelet extra gevuld (en gezonder) te maken kun je natuurlijk wat lekkere groenten toevoegen aan het eimengsel. Voeg bijvoorbeeld uiringen, stukjes paprika of blokjes courgette toe.