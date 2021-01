Sterfdag Feyenoord-icoon Coen Moulijn voor de tiende keer herdacht

Elk jaar kunnen Feyenoord-supporters clubicoon Coen Moulijn op zijn sterfdag bij de Kuip herdenken, maar vanwege corona was dat maandag niet mogelijk. Daarom werd er bij het standbeeld van Moulijn, dat voor de Kuip staat, in besloten kring een krans gelegd.

Adrie Moulijn, de weduwe van Coen Moulijn, was bij de herdenking. Ook Mark Koevermans (algemeen directeur van Feyenoord), Gerard Meijer (oud-verzorger van Feyenoord) en Remco Ravenhorst (voorzitter supportersvereniging FSV De Feijenoorder) waren aanwezig bij de herdenking.

Moulijn wordt door veel Feyenoord-fans gezien als de grootste speler uit de clubgeschiedenis. Met de Rotterdammers won de aanvaller meerdere landstitels, de Europa Cup I en de Wereldbeker. Hij speelde eind jaren '50, de jaren '60 en begin jaren '70 voor Feyenoord. Moulijn was razend populair in Rotterdam. Bij thuiswedstrijden van Feyenoord was er zelfs een imitator van Moulijn.

Vanwege corona was het aantal mensen bij de herdenking van Coen Moulijn op twee handen te tellen. De tekst gaat verder onder de foto:



Op 4 januari 2011 overleed Feyenoord-icoon Moulijn op 73-jarige leeftijd.