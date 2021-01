Weinig hectiek bij DFDS op eerste werkdag na Brexit

"Vandaag gaat het echt beginnen. De eerste werkdag zonder de Britten in de Europese Unie." Ralph Bosveld, operations director bij DFDS Seaways in Vlaardingen, zegt het zonder stress. Want het terrein oogt dan wel vol, maar van hectiek is zeker geen sprake.

De vrachtterminal oogt druk door de vele lege trailers die tijdelijk geparkeerd zijn. DFDS was namelijk dicht op nieuwjaarsdag en het weekeinde daarop volgend. Transporteurs mochten hun trailers wel stallen. Deze eerste werkdag na de Brexit wordt gebruikt om de achterstand weg te werken en alle trailers af te voeren.

Later deze middag en de rest van de week wordt meer drukte door volle trailers verwacht. "Vandaag hebben we slechts drie afvaarten naar Engeland. Op dit moment is ook maar 70 procent van de schepen geboekt. Ik denk dat iedereen eerst op gang moet komen en dat we later de gevolgen van Brexit echt gaan zien."

Parkeerplaats

Ook de opstoppingen blijven vooralsnog uit. Hiervoor werd gevreesd, omdat voor het Verenigd Koninkrijk meer formulieren ingevuld moeten worden. "We hadden in de ochtend een handvol vrachtwagens die niet geboekt hadden. Eentje had zijn douanepapieren niet op orde. Die chauffeurs zijn doorverwezen naar de parkeerplaats waar ze alsnog hun papieren op orde kunnen brengen."

Nieuw voor DFDS is de aanwezigheid van de douane op het terrein. Zij controleren met een mobiele scanner wat de vrachtwagens vervoeren. "Dat gebeurde voor de Brexit niet", zegt Bosveld. "Nu controleren ze op zaken die Nederland of de EU niet in mogen, zoals drugs of wapens."