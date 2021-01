Ranger Rob moet huis uit met beestenboel, maar hij houdt hoop

Jakkie woonde een leven lang in een café in Rotterdam.

Soldatenara Jack kwettert vrolijk in de huiskamer. Papegaai Jakkie kijkt geïnteresseerd naar het bezoek. En ook Rob Van der Graaf is een optimistisch mens. De situatie is moeilijk, maar zijn droom gaat uitkomen. Dat weet hij zeker.

De Dordtenaar was, zoals hij zelf zegt, in goed gesprek met de gemeente over de locatie van de op te richten 'Zorg Zoo Dordrecht'. Rob zegt duidelijke signalen te hebben gehad dat alles in kannen en kruiken was wat betreft de benodigde vergunning. Dus verkocht hij zijn huis. Prematuur. Want de vergunning kwam uiteindelijk niet rond.

Probleem

"We zitten met een groot probleem", zegt Rob die eigenlijk al voor de kerst zijn woning had moeten verlaten. "Gelukkig heb ik verkocht aan een vriend, die begrip heeft voor mijn situatie. Maar dat houdt natuurlijk ook een keer op. Het is nu hoogstens een kwestie van weken", zegt hij over de urgentie van de situatie.

Maar wat nu, met de papegaaien, stokstaartjes, vossen en de brilkaaiman? "Ik heb zelf nog een loods die ik zou kunnen gebruiken, maar dat is niet wenselijk. Kwa dierenwelzijn kan het wel, maar het liefst wil ik naar een locatie waar ik echt iets kan opbouwen."

Met opbouwen doelt 'Ranger Rob' op de mini-zoo met zorgfunctie die hij wil starten. Dat is zijn grote droom. "Heel mijn leven ben ik al opgegroeid met dieren. Drie jaar geleden ben ik begonnen met opvangen, ik wil ze graag helpen." Zeker nu de wet op de flora en fauna waarschijnlijk binnenkort wordt aangescherpt, is er een stroom aan uit huis gezette exotische dieren te verwachten.

Het is inmiddels een bonte verzameling in de woonkamer en achtertuin van Van der Graaf. Zo is daar papegaai Jakkie die zijn hele leven doorbracht in een Rotterdams café. Dat ging dicht en het baasje kon niet meer voor hem zorgen. "Jakkie is nu gelukkig hier."

Rob wil de gemeente Dordrecht geen verwijten maken en graag in gesprek blijven. De gemeente zegt op zijn beurt de gang van zaken te betreuren, maar nooit zwart-op-wit te hebben verklaard dat de zoo op de bedachte locatie op het industrieterrein De Dordtse Kil mocht verrijzen. Wel zegt de gemeente welwillend te hebben meegedacht. Maar dus nooit met het definitieve woord over een vergunning. Rob was, in hun woorden, te snel met het verkopen van zijn woning.

De gemeente wil mee blijven denken, al zegt het nadrukkelijk zich ook te moeten houden aan de geldende bestemmingplannen. Je mag niet zomaar overal een dierentuin bouwen, ook al is het een kleine.

Stichting AAP en een grote landelijke keten dierenartspraktijken staan achter zijn plan en willen graag samenwerken. Er zou zelfs een praktijk voor huisdieren op het terrein van Rob gevestigd moeten worden.

Kaaiman

Rob zoekt ondertussen ijverig door. "De kaaiman wordt straks twee meter, die moet een goede plek hebben. Het bassin is er al. Verder wil ik Dordrecht ook wat bieden. Mensen met een krappe beurs kunnen hier straks voor een klein prijsje terecht voor een leuk uitje."

Hij lijkt ondertussen een nieuwe, kansrijke plek te hebben gevonden. De locatie waar vroeger Sc Amstelwijck voetbalde en nu een verlaten kantine op een groot leeg terrein staat. Volgens Rob past het binnen het geldende bestemmingsplan. De brief naar de gemeente is al verstuurd en ook is er een advocaat in de arm genomen. Dit om 'misverstanden' zoals de vorige keer te voorkomen.