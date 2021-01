Plan om A20 heel stuk te overkappen: duizenden woningen en veel groen erbij

Opnieuw wordt er gekeken naar het overkappen van de A20. Maar niet zoals in 2009 een klein deel van de snelweg ondertunnelen het plan was, maar nu juist het hele stuk van het Terbregseplein tot aan het Kleinpolderplein bij de A13.

De PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad wil het eerdere plan van MVRDV en ontwikkelaar Blauwhoed uit 2009 nieuw leven inblazen én uitbreiden.Zo komt er veel ruimte vrij voor extra groen en kunnen er vijf- tot negenduizend woningen langs de landtunnel bij gebouwd worden.

Het is een langgekoesterde wens van onder meer bewoners in de buurt; het overkappen van de A20 en een deel van de A13 om zo de uitstoot van fijnstof terug te dringen. Een ander voordeel is volgens Dennis Tak van de Rotterdamse PvdA dat de stadsdelen Hillegergsberg-Schiebroek en Rotterdam-Noord niet langer meer door een snelweg gescheiden worden, maar juist samensmelten.

Nu wel haalbaar

Over de snelweg en de spoorbaan van Rotterdam naar Utrecht moet volgens het plan een overkapping/landtunnel komen. Het eerdere plan haalde het niet, maar volgens de initiatiefnemers kan het nu wel lukken. In 2009 was de economische crisis nog bezig en was er ook minder ervaring met landtunnels, dan nu. Al op verschillende plaatsen in het land is er volgens Winy Maas van MVRDV inmiddels een landtunnel bijgekomen.

Een andere reden waarom het nu wel haalbaar zou kunnen zijn, is dat de nieuwe snelweg A16 Rotterdam gebouwd wordt. Als die over een paar jaar klaar is, dan zal een deel van het verkeer op de A20 verdwijnen. Dan kan er ook veel beter aan een landtunnel gewerkt worden.

Minder overlast, meer groen en woningen

Belangrijk voordeel is dat er ruimte komt voor duizenden nieuwe woningen midden in de stad. Dat moeten volgens Dennis Tak van de PvdA geen luxe woontorens worden, maar juist betaalbare woningen. Winy Maas van MVRDV is blij met het extra groen in de stad en wijst er ook op dat door hier extra huizen te bouwen, de groene gebieden in de regio niet verloren gaan door woningbouw.

De eerste schetsen zijn inmiddels gemaakt, De PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad dient nu een voorstel in om samen met marktpartijen een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Ook moet met het Rijk gesproken worden over de aanpassingen aan de A20. De raad zal daar waarschijnlijk nog voor de zomer over instemmen.

Als de haalbaarheidsstudie gemaakt is en er wordt uiteindelijk met het hele plan ingestemd duurt het nog jaren voor dat het plan is gerealiseerd. "Zo'n traject kost een jaar of tien", aldus Winy Maas. Raadslid Tak zegt al met veel marktpartijen over zijn plannen gesproken te hebben en volgens hem is er veel enthousiasme en steun.