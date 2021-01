Scholen dicht maar online open: 'Niet zo leuk, dan zie je je vrienden alleen maar in het digitaal'

Echt leuk vinden de kinderen het online thuisonderwijs niet. "Dan kan je je vrienden niet in het echt zien, alleen maar in het digitaal", zegt de één. "Mijn moeder is strenger dan de meester", zegt de ander. De kerstvakantie is voorbij maar de scholen blijven voorlopig nog gesloten, alleen online zijn ze open.

De leerlingen van groep vier van openbare basisschool De Schalm in Rotterdam-Katendrecht komen 's ochtends alleen een half uurtje naar school om spullen te halen voor minimaal twee weken thuisonderwijs. "Helaas pindakaas. We moeten er weer aan geloven. Het is niet anders. Ik zou liever in de klas lesgeven maar het moet zo", zegt meester Ivar.

De jassen blijven zelfs aan als meester Ivar uitlegt hoe hij het dit keer aanpakt. "Hopelijk is het maar voor twee weken maar ik voel de bui al hangen", zegt hij. Overal in Europa worden de lockdowns verlengd vanwege het hoge aantal besmettingen en de nieuwe Britse coronavariant die niet zieker maakt, maar wel sneller en makkelijker overspringt.

Ook al zijn de leerlingen pas zes, zeven of acht jaar, ze begrijpen al heel goed waarom de scholen opnieuw dichtgaan. "Omdat er corona is en een nieuwe variant. En daarom moeten we thuiswerken", vertelt de 7-jarige Fiènne. Ze vindt het jammer dat ze niet meer naar school kan. Haar vader helpt haar thuis met haar schoolwerk en die is best streng. "Haar moeder werkt in de zorg en die heeft het heel druk. En het thuisonderwijs komt daardoor op mijn schouders terecht en ik heb liever veel gedaan in korte tijd", zegt vader Stijn.

Uit een nadeel een voordeel

Hij houdt thuis alle ballen hoog en kan dat omdat hij uit een nadeel een voordeel weet te slepen. "Het is de eerste keer dat ik een voordeel uit mijn ziekte MS haal. Daardoor zit ik thuis en heb ik alle tijd voor mijn kind. Wij redden het wel maar het is met twee werkende ouders is het heel problematisch en dan vraag je je af of het wel lukt", zegt vader Stijn. Hij helpt zijn dochter inloggen en als ze lekker op gang is met haar schoolwerk, gaat hij het huishouden doen.

De overstap van klassikaal naar online verloopt dit keer soepeler. De ervaringen van de eerste lockdown zijn een goede les geweest. "We gaan werken in kleine groepjes met elke dag een bepaald doel. En in die kleine groepjes hoop ik meer interactie te hebben en effectiever les te kunnen geven", zegt meester Ivar. Hij heeft een goed gevoel dat deze nieuwe aanpak beter gaat aanslaan. Bij de vorige lockdown moesten scholen halsoverkop dicht en was er geen tijd voor voorbereidingen.

Frisse start

Voor de kerstvakantie was meester Ivar al bezig met de voorbereidingen en heeft hij een digitaal rooster uitgestippeld en het schoolwerk klaargelegd. "Twee volle dagen ben ik daar mee bezig geweest. De tafeltjes liggen vol met boekjes, schriftjes, nieuwe potloden en nieuwe gummen. Even een frisse start en om van 2021 iets moois te maken", vertelt meester Ivar.

De kinderen zijn ook al best handig met computers en laptops en weten soms zelfs de meester digitaal af te troeven. "Tijdens de vorige lockdown wist een aantal leerlingen de microfoon van anderen te dempen, die bevoegdheid krijgen ze dit keer niet", zegt meester Ivar lachend. Hij is trots dat zijn leerlingen online zo bedreven zijn. "Ik was zo niet toen ik in groep vier zat. Toen was ik vooral bezig met Pokémonkaarten", zegt de meester die zelf een jonge dertiger is.

Liever naar school

Hoe handig ze digitaal ook zijn, ze komen liever naar school. Werken in teams is voor de 7-jarige Tim geen enkel probleem, maar hij mist de levendigheid op school. "Ik vind het niet zo leuk. Want dan kan je je vrienden niet in het echt zien, dan zie je ze alleen maar in het digitaal", zegt hij een beetje beteuterd.

De scholen blijven in ieder geval tot 19 januari gesloten. Afhankelijk van het aantal besmettingen en de verspreiding van de nieuwe Britse corona-variant kan de scholensluiting nog wel eens langer gaan duren.