Lucas Pratto wil zijn kans grijpen bij Feyenoord: 'Keuze was snel gemaakt'

Lucas Pratto moet in het komende halfjaar bij Feyenoord voor doelpunten gaan zorgen. De Argentijnse spits speelt de rest van dit seizoen op huurbasis in de Kuip en kan niet wachten om bij Feyenoord te beginnen. "Het is een heel speciaal en mooi avontuur voor mij. Een enorme kans. Ik hoop dat ik mooie dingen voor deze grote club kan laten zien", vertelt de gretige aanvaller.

Feyenoord is een grote club in Nederland én Europa, benadrukt Pratto. "Toen mijn zaakwaarnemer vertelde dat ik naar Feyenoord kon, was de keuze snel gemaakt." Voordat hij naar Rotterdam kwam, belde Pratto met een andere Argentijn in de Feyenoord-selectie: Marcos Senesi. Pratto wilde graag deze transfer maken. "Een kans om op mijn 32e nog naar een club als Feyenoord te gaan, krijg ik niet nog een keer", realiseert Pratto zich.

Kijk hier naar het volledige interview met Feyenoord-aanvaller Lucas Pratto. De tekst gaat verder onder de video:

Hij hoopt veel goals te gaan maken voor de Rotterdammers. "Om het team te helpen om kampioen te worden en prijzen te pakken." Pratto zegt in vorm te zijn. Eerst moet hij nog wedstrijdfit worden.

Animatieseries en tatoeages

Pratto is niet alleen gek van voetbal, maar ook van tekenfilmseries. Van The Simpsons en Looney Tunes bijvoorbeeld. Horner is de favoriete personage van Pratto uit The Simpsons. "Van de Looney Tunes vind ik verschillende figuren leuk", lacht hij.

Geloof in de landstitel heeft Pratto zeker nog. "Ik denk dat veel afhangt van de komende wedstrijd om aan het einde nog mee te kunnen vechten om de titel", zegt Pratto, die ook meerdere tatoeages op zijn lichaam heeft. Als het aan hem ligt, dan blijft het daar niet bij. "Als ik hier een prijs win, neem ik er twee of drie."