Excelsior achter gesloten deuren langs FC Dordrecht

Excelsior en FC Dordrecht hebben besloten tegen elkaar geoefend. In het Van Donge & De Roo Stadion wonnen de Kralingers met 3-0 van de hekkensluiter van de eerste divisie. De doelpunten kwamen op naam van Stijn Meijer, Dave van Delft en een speler van FC Dordrecht die een eigen goal maakte.

Bij Excelsior en FC Dordrecht kwamen vooral de reservespelers in actie. Zo stonden ervaren spelers als Robin van der Meer, Luigi Bruins, Thomas Verhaar namens de Kralingers aan de aftrap. De Schapenkoppen lieten onder andere Jaron Vicario, Richie Musaba en Nikki Baggerman minuten maken. In het doel van FC Dordrecht stond Liam Bossin, die bij de Dordtenaren op proef is.

Keuken Kampioen Divisie

Momenteel bivakkeren beide teams aan de rechterkant van de eerste divisie. Excelsior is na achttien duels dertiende met twintig punten. FC Dordrecht staat laatste met elf punten uit achttien wedstrijden.

Afgelopen weekend hebben Excelsior en FC Dordrecht de Keuken Kampioen Divisie hervat. Excelsior verloor op eigen veld met 3-0 van NAC Breda. FC Dordrecht leed een 5-2 nederlaag bij Helmond Sport.