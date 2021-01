Met deze tips bouw je aan zelfvertrouwen op je werk

Zelfvertrouwen is het belangrijkste aspect bij geluk en tevredenheid op je werk. Ron de Jong uit Capelle aan den IJssel geeft een paar handige tips om mee aan de slag te slag. De Jong is coach, trainer én onze expert werkgeluk.

"Zelfvertrouwen is de mate waarin je in jezelf gelooft, je vertrouwen in je eigen kunnen". Volgens de Jong kan een tekort aan zelfvertrouwen mensen remmen om de juiste acties te ondernemen. Iemand die zelfverzekerd is, zal makkelijker dromen

durven nastreven en zal ook makkelijker actie ondernemen om goed voor zichzelf zorgen.

"Iemand die bijvoorbeeld die niet voor een promotie durft te gaan. Terwijl diegene wel alles in huis heeft en dan toch niet die stap durft te maken uit gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is zonde".

Aan de slag!

Als je meer zelfvertrouwen wilt hebben, zijn er een aantal dingen waarmee je volgens de Jong aan de slag kan:



"Ten eerste is het belangrijk dat je bewuster wordt van wat je allemaal al wel goed kunt. Aandacht voor zaken die je al hebt gedaan en ook stilstaan bij en trots zijn op de successen die je dagelijks hebt, is belangrijk. En dat betekent jezelf gaan betrappen op als je dat niet doet en alleen weer kijkt naar wat er allemaal nog moet gebeuren of wat nog niet goed gaat.



Ten tweede is het goed om het zelfvertrouwen dat je hebt ook te behouden. Als andere mensen dingen tegen je zeggen die je naar beneden halen, neem dat dan niet automatisch aan alsof het waar is. Bedenk wat iemand dat nu eigenlijk zegt, welke belangen die persoon heeft en check voor jezelf of het wel terecht is.



Ten derde is het goed om op te passen met allerlei rare vergelijkingen met anderen. Eigenschappen en prestaties herkennen die je bewonderingswaardig vindt, is prima. Mensen herkennen waar je van kunt leren, super! Maar als jij allerlei mensen steeds op een voetstuk zet, dan sta je dus tussen die mensen de hele tijd omhoog te kijken. En dat betekent dus een laag zelfvertrouwen.



En ten vierde, werk ook aan een gezonde dosis lef! Dat betekent dat je met verstand risico durft te nemen. En het gave is dat als je 'meer lef tonen' zelf als doel stelt, dat iedere poging om iets spannends te doen al een succes is. En daarmee kun je weer meer zelfvertrouwen opbouwen."

Jezelf overschreeuwen

Je ziet wel eens dat mensen met weinig zelfvertrouwen zichzelf overschreeuwen of opblazen, is dat een effectieve strategie? De Jong: "Dat ligt eraan waarvoor je die strategie wilt inzetten. Het is nu eenmaal zo dat mensen die zich laten horen vaak meer kansen en mogelijkheden krijgen dan wie niets van zich laat horen. Als je daarvoor wat zelfvertrouwen moet faken dan kan dat best werken. 'Fake it till you make it' is zo’n uitspraak die daarbij past.

Maar als iemand de hele tijd een toneelstuk aan het opvoeren is, dan maakt dat echt niet gelukkig. Daarbij komt dat de omgeving dat opblazen of overschreeuwen vaak niet zo kan waarderen. Dan word je mogelijk minder geaccepteerd of gewaardeerd en dan brokkelt er weer wat zelfvertrouwen af".