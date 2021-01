Burgemeester Aboutaleb beëdigd voor derde termijn

Ten overstaan van Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, heeft de burgemeester de eed afgelegd. Ter gelegenheid van de beëdiging droeg Smit de stropdas van de stad Rotterdam.

Ahmed Aboutaleb is sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. In 2015 ging zijn tweede termijn van zes jaar in. Officieel gaat de derde termijn van de burgemeester dinsdag in.