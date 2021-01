Vrouw (27) gewond na aanrijding op de Westzeedijk Rotterdam, bestuurder onder invloed van drugs

Een 27-jarige vrouw is maandagavond gewond geraakt na een aanrijding op de Westzeedijk in de buurt van het Erasmus Medisch Centrum. De voetganger werd geschept door een auto ter hoogte van een oversteekplaats. De bestuurder reed door rood en bleek onder invloed van drugs te zijn.

Het slachtoffer had groen licht en wilde oversteken. De automobilist negeerde een rood licht en reed de vrouw aan. Volgens een woordvoerder van de politie testte de bestuurder positief op THC en opiaten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de automobilist is opgepakt.

De politie is aanwezig met vijf á zes voertuigen. Getuigen van het incident zijn gehoord en de afdeling Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek. De omgeving van het incident is afgezet met rood-witte linten. Verkeer wordt omgeleid.