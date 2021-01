'Het zal erom spannen of er genoeg mensen bereid zijn zich te laten vaccineren'

De coronavaccinaties gaan woensdag 6 januari beginnen, maar hoe hoog is de welwillendheid van de Nederlandse bevolking voor dat vaccin? "Het zal er echt om gaan spannen of er genoeg mensen bereid zijn zich te laten inenten", zegtĀ Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

"De vaccinatiegraad moet zestig a zeventig procent zijn, wil er kans zijn op groepsimmuniteit", legt Buijsen uit. "En als je afgaat op bijvoorbeeld de bereidwilligheid op het ontvangen van de griepprik, die matig is, dan stemt dat toch wel een beetje pessimistisch."

"Als veertig procent van de Nederlanders weigerachtig is of geen vaccinatie wil, dan blijven we in de situatie zoals die nu is".

Indirecte dwang

Maar kun je mensen dwingen? "Je moet veel eerder gaan denken aan vormen van indirecte dwang. Prikkels om het toch te doen. Als mensen willen gaan vliegen, dat er dan een vaccinatiebewijs overlegd moet worden. Willen we deelnemen aan grote evenementen of toegelaten worden tot een verpleeghuis: laat maar zien dat bewijs".

En daar zullen volgens de hoogleraar Gezondheidszorg dus niet alleen politici over gaan. "Als een organisator van een evenement of een kinderdagverblijf een vaccinatiebewijs vraagt, dan mag dat. Het is nu al zo dat kinderdagverblijven kinderen kunnen weigeren die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma".

"Het is dus vooral aan bedrijven en instellingen om zoiets te vragen. En dan is het aan degene die geweigerd wordt om naar de rechter te stappen".

Zorgpersoneel verplichten?

Het is volgens Buijsen moeilijk om zorgpersoneel te verplichten om zich te laten vaccineren."Er is sprake van bestaande arbeidscontracten en die kun je niet zomaar openbreken. Je kunt je wel goed voor stellen dat als er medewerkers zijn die principieel het vaccin weigeren, dat die weg worden gehouden van patiënten die risico's lopen".

Krijgt iedereen nu een vaccinatiebewijs? Een soort pasje? "Ik neem aan dat je kunt aantonen wanneer je bent ingeënt, want je wordt geregistreerd. En ook opgeroepen voor een tweede dosis".

"Inenten is de enige exit strategie die we hebben. Als het vaccin het niet gaat doen, dan is er niets anders wat ons gaat verlossen van deze pandemie, vrees ik".