Evenementenbranche vraagt om garantiefonds: 'dat willen we ook terugbetalen'

"Dat willen we ook terugbetalen de komende jaren", vertelt Jolanda Jansen, directrice van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers.

"We snappen dat er altijd een reden kan zijn om de evenementen toch niet te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld vanwege de gezondheid. Als dat zo is, vragen wij aan de overheid: garandeer ons dat de kosten die tot dan toe gemaakt zijn, vergoed worden", vertelt Jansen.

De branche heeft volgens Jansen 'het vet niet meer op de botten' om die klap zelf op te vangen. Daarnaast is er volgens Jansen ook geen commerciële verzekeraar meer die hier nog in wil stappen.

Een 'go' van de overheid

Het zomerseizoen en de evenementen die daarbij horen, zoals het Eurovisie Songfestival en het EK Voetbal, lijken nog heel ver weg. "Maar wij moeten echt beginnen met het voorbereiden van die evenementen", zegt Jansen. De evenementenbranche wil daarom graag een 'go' hebben van de overheid, zodat ze kunnen beginnen.

"Het zou zonde zijn als we er van de zomer achter komen dat evenementen best plaats hadden kunnen vinden, maar dat we niet begonnen zijn met de lange voorbereiding en we dan met lege handen staan."

De Alliantie van Evenementenbouwers wil op korte termijn weten waar ze aan toe zijn. "Geef ons februari die duidelijkheid. Dan kunnen we op basis daarvan gaan voorbereiden."

Jansen ziet wel kansen voor het zomerseizoen. "Sneltesten en een vaccinatiebewijs, dat zou een combinatie kunnen zijn." Dan verschaft een vaccinatiebewijs bijvoorbeeld toegang. "heb je dat niet dan heb je nog de optie van een sneltest of andere middelen. Het doel is om veilige evenementen te organiseren."