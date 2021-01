Deze bewoners hebben hun huis met succes verdedigd tegen de sloopkogel van de gemeente

Een stapel paarse flyers liggen op haar bureau. ‘Slopen? Wij Blijven’ staat er met koeienletters op. Louise van Gend laat hem met trots zien. Ze heeft afgelopen januari een huis in de Fazantstraat met strak interieur gekocht. De flyer prijkt ook op veel ramen in de straat. Hier heeft het meest recente succesverhaal van burgerlijke opstand tegen sloopplannen plaatsgevonden. Door de inspanningen van de bewoners heeft wethouder Kurvers zijn plannen voor nieuwbouw teruggedraaid.



De sloop- en nieuwbouwplannen passen in het beleid van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Eén van de speerpunten is de woonkwaliteit vergroten door verpauperde huizen aan te pakken. Het idee is om meer diversiteit (lees: midden- en hooginkomens) te brengen in arme wijken.

Louise van Gend heeft een boodschap



Social Media

Louise is in het dagelijkse leven diplomaat en universitair geschoold. Ze zegt dat het haar plicht is om op te staan voor haar buren. “Mijn tactiek was het inzetten van sociale media en mezelf zichtbaar uitspreken tegen de sloopplannen. Met een Facebook-groep hebben we de straat op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Via Twitter heb ik wethouder Kurvers van bouwen uitgenodigd in mijn huis, om het gesprek aan te gaan. Hij is uiteindelijk twee uur gebleven.”

Ze zegt veel aan Menno Janssen gehad te hebben. Menno heeft via de rechter met succes de sloop van een gedeelte van Nieuw-Crooswijk tegengehouden. Nu staat hij mensen bij die hetzelfde lot wachten.

"Ik word al de veldmaarschalk van de antisloopbeweging genoemd", zegt hij, terwijl hij vanuit de portiek van zijn jaren-20 woning in de Kerkhoflaan uitkijkt op nieuwbouw. "Dat zijn woningen waar niets mis mee is. Alleen ze moeten niet hier staan ten koste van de woningen waar een deel van onze gemeenschap leefde.”

Onrecht

De Crooswijker zegt dat hij niet tegen onrecht kan. Hij zag hoe in zijn buurt goede betaalbare woningen gesloopt werden. Dat wil hij voor andere mensen voorkomen. "Sociale verbanden worden weggerukt. Dat heb ik ook gezien in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid.”

Het opwaarderen van een wijk met duurdere woningen heeft het nadeel dat minder kapitaalkrachtige bewoners die er al zaten, verdreven worden. Dit heet ook wel gentrificatie. Tegen dit grootstedelijk fenomeen strijdt Menno.

Menno Janssen: 'Ik word al de veldmaarschalk van de anti-sloopbeweging genoemd'



Tweebosbuurt

Meer dan vijfhonderd sociale huurwoningen moesten in de Tweebosbuurt tegen de vlakte volgens het plan van de Gemeente en NPRZ. Ongeveer 250 huur- en koopwoningen zouden er voor in de plaats komen.

Het merendeel heeft eieren voor hun geld gekozen en zijn de strijd niet aangegaan. Zeventig mensen verzetten zich nog steeds, waaronder Wim Leeuwis. Wim, type ruwe bolster met grijze baard, loopt een ommetje om het blok dat gesloopt had moeten worden.

Zo af en toe loopt hij langs dichtgetimmerde of gemetselde ramen met graffiti erop. “De onzekerheid trekken een zware wissel. Een buurman is al twee keer met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan vanwege de spanningen. De doktoren zeiden tegen hem dat als hij geen andere woning zou nemen, hij de kerst niet zou halen.”

Wim Leeuwis loopt langs een dichtgetimmert huis



Wanneer is de strijd gestreden?

Wim loopt door. ‘Vestia ratten’, staat er op een spandoek in de straat. De bewoners voeren de strijd voornamelijk tegen woningcorporatie Vestia, de eigenaar van de woningen. Maar ook de gemeente krijgt ervan langs. "Er wordt bevolkingspolitiek uitgevoerd om mensen met een laag inkomen de stad uit te sodemieteren. Daar strijden we tegen."

