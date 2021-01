Overkapping A20 opnieuw op de agenda en het spant erom of iedereen zich laat vaccineren, dit is het wek- en weerbericht van 5 januari

Eerst het weer. Vandaag is het bewolkt in de regio en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanochtend was het 2 graden en vanmiddag komt de temperatuur uit op een graad of 3. Door de matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind voelt het kouder aan dan de thermometer in werkelijkheid aanwijst. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en vrijwel droog. Er zit ook weinig variatie in de temperatuur, die komt uit op 2 graden. De noordoostenwind waait zwak tot matig. Lees hier het hele weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

De coronavaccinaties gaan woensdag 6 januari beginnen, maar hoe groot is de welwillendheid van de Nederlandse bevolking voor dat vaccin? "Het zal er echt om gaan spannen of er genoeg mensen bereid zijn zich te laten inenten", zegt Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Opnieuw wordt er gekeken naar het overkappen van de A20. Maar niet zoals in 2009 toen een klein deel van de snelweg ondertunnelen het plan was, maar nu juist het hele stuk van het Terbregseplein tot aan het Kleinpolderplein bij de A13.Zelfvertrouwen is het belangrijkste aspect bij geluk en tevredenheid op je werk. Ron de Jong uit Capelle aan den IJssel geeft een paar handige tips om mee aan de slag te slag. De Jong is coach, trainer én onze expert werkgeluk.De start van de coronavaccinatie wordt met twee dagen vervroegd. Medewerkers van verpleeghuizen en medewerkers in de directe coronazorg ontvangen woensdag als eerste het vaccin. Ook het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam start woensdag met vaccineren.