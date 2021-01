Gommers en Koopmans krijgen Machiavelliprijs voor publieke communicatie

IC-arts Diederik Gommers en virologe Marion Koopmans, beiden van het Erasmus MC in Rotterdam, krijgen de Machiavelliprijs 2020. Dat is de prijs voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Volgens de jury van de Stichting Machiavelliprijs maken de twee "wetenschap over het coronavirus toegankelijk voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal."

De twee zijn niet bang om in discussie te gaan met mensen die het gevaar van het virus in twijfel trekken, zegt de jury. "Dat draagt bij aan een groter begrip, zeker bij jongeren."

Vorig jaar was de prijs voor onderzoeksbureau Bellingcat, dat meerdere onthullingen had over de ramp met de MH17.