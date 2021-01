FNV: 'Kleine meerderheid zorgmedewerkers bereid zich te laten vaccineren'

Uit onderzoek van FNV blijkt dat 56 procent van de medewerkers in de zorgsector bereid is om zich te laten vaccineren. Vrijdag start het inenten van de zorgpersoneel bij Rotterdam The Hague Airport. Maar dat er gevaccineerd kan worden wil niet zeggen dat iedereen dat ook gaat doen.

"Er is nog altijd een groep die twijfelt", zegt Bert de Haas, bestuurder bij FNV. "Dan hebben we het over 44 procent van wie een groot deel zeker weet het vaccin niet te willen." Volgens De Haas is die groep afwachtend hoe de situatie zich ontwikkelt.

"Mensen twijfelen over de bijwerkingen en effecten. Ook missen zij wetenschappelijke uitleg over de veiligheid van het vaccin. Het beleid om zorgmedewerkers als eersten te vaccineren, wekt geen vertrouwen. Zorgmedewerkers hebben het gevoel dat ze proefkonijnen zijn. Daar is grote onvrede over."

Ondertussen neemt de druk in zorg onverminderd toe. "Het ziekteverzuim is fors hoger dan gemiddeld", legt De Haas uit. "Daardoor is de druk enorm binnen de verpleeghuizen. Dan wordt de druk hoger om inzetbaar te zijn. Daar komt de druk van vaccinatie bij. Juist in de zorg hebben mensen verstand van medicijnen en weten wat er mis kan gaan. Ze zijn kritischer tegenover medicijnen. 'Kan zo'n vaccin goed zijn als het in zo'n korte tijd is ontwikkeld?' vragen ze zich af."

'Wees duidelijk en eerlijk'

FNV ziet het maatschappelijke belang van het inenten in, maar vindt dat iedereen zelf een bewuste keuze moet kunnen maken om zich of of niet te laten vaccineren. "Door het vaccineren neemt de druk af en risico's worden kleiner", zegt De Haas. "Maar dat kan geen reden zijn om het te verplichten. Mensen moeten hun keuze maken op basis van goede informatie. Wij hebben er bij de overheid ook op aangedrongen: Wees duidelijk en eerlijk. Bij het RIVM is nu ook meer informatie beschikbaar. We hopen dat daarmee het vertrouwen gaat groeien."

Ondanks goede informatie zullen er nog altijd zorgmedewerkers zijn die zich niet willen laten prikken. Kunnen zij nog wel in de zorg blijven werken? "Ja", zegt De Haas. "Ook als de vaccinaties achter de rug zijn, zullen alle medewerkers met beschermende middelen werken, die het mogelijk maken dat ook medewerkers die niet gevaccineerd zijn, hun werk kunnen blijven uitvoeren."

Meer Nederlanders bereid tot vaccineren

De NOS liet door Ipsos onderzoek doen naar de bereidheid om te vaccineren. Daaruit blijkt dat 75 procent van de ondervraagden (duizend personen) overweegt zich te laten prikken. Vijftig procent antwoordde met 'zeker' en een kwart 'waarschijnlijk wel'.