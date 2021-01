Prijswinnende Diederik Gommers op voorlichtingscampagne over vaccin: 'Afgelopen twee dagen 1,7 miljoen mensen bereikt'

Woensdag start het vaccineren van het zorgpersoneel. Toch zijn er nog veel vragen over het vaccin, ook onder zorgpersoneel. Daarom is Diederik Gommers begonnen met een voorlichtingscampagne. Niet zonder succes. Gommers is inmiddels namelijk een bekroond influencer met veel volgers en bereik. En sinds vandaag ook de Machiavelliprijs.

"Ik had afgelopen zaterdag iets gezegd over het mRNA-vaccin en had in twee dagen 1,7 miljoen mensen bereikt", vertelt hij. "Het is ongelofelijk en mooi dat het zo werkt." Dinsdag werd bekend dat Gommers en zijn Rotterdamse collega en virologe Marion Koopmans de Machiavelliprijs 2020 krijgen. Dat is de prijs voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Gommers krijgt veel vragen van jongeren die hem via zijn sociale kanalen volgen. Vaak zijn het dezelfde vragen over hoe veilig het vaccin is. "Ik zeg tegen jongeren dat het belangrijk is om zelf te beslissen", vertelt Gommers. "Ik kan alleen informatie geven. Op basis daarvan moeten mensen zelf een besluit nemen."

De IC-arts merkt dat de bereidheid om zich te laten inenten toeneemt, maar bij jongeren ligt dat nog altijd aan de lage kant. "Onder de jongeren wil nu 65 procent zich laten vaccineren. Bij ouderen ligt dat percentage veel hoger." Gommers begrijpt dat omdat het virus veel minder gevaarlijk is voor jongeren dan voor ouderen. "Het is daarom goed om uit te leggen dat voor het verdwijnen van het virus we het met z'n allen een grote klap moeten geven."

Scepsis over vaccin

Of dat ook gebeurt, is nog maar de vraag. Sceptici wijzen op de risico's van een nieuw vaccin. Gommers relativeert die scepsis. "Bij andere vaccins is ook niet gebleken wat de langetermijneffecten zijn. Er is geen 100 procent zekerheid, maar wel 99 procent. Dan is het de vraag wat je belangrijk vindt. Dat ene procent of de mogelijkheid om het virus uit te roeien."

De twijfels ziet hij niet alleen bij jongeren. "Een maand geleden wilde maar een klein deel van mijn IC-verpleegkundigen een prik. Gisteren heb ik ze weer gesproken en toen zei iedereen 'ja, we gaan ons laten inenten'. Als zo'n vaccinatie dichterbij komt, dan ga je er meer over nadenken en kom je vaak tot een ander besluit."

Zorgmedewerkers verplicht inenten?

Volgens Gommers spreekt het niet voor zich dat zorgmedewerkers zich automatisch laten vaccineren. "Ook zij kunnen twijfelen en hebben goede informatie nodig om een keuze te maken."

Onbegrip van mensen die kritisch zijn over zorgmedewerkers die zich niet laten inenten, begrijpt hij. "Maar onze persoonlijke beschermingsmiddelen werken goed", zegt Gommers. "Zorgmedewerkers die zich laten inenten, doen dat niet voor de patiënten. Er is op dit moment veel uitval onder de zorgmedewerkers omdat ze buiten het ziekenhuis besmet raken. Daar zijn de risico's namelijk groter dan in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat ze zich laten vaccineren om het ziekteverzuim aan te pakken."