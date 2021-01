Feyenoord Basketball en korfbal in Rijnmond Sport

In de eerste Rijnmond Sport in 2021 is dinsdag op TV Rijnmond een reportage te zien over Feyenoord Basketball en korfbal. Ondanks dat we in Nederland nog altijd een lockdown hebben worden de meeste sporten op topniveau weer snel hervat. Het volleybal begint komend weekend weer en het hockey later in januari. Basketbal en korfbal worden medio januari weer opgestart.