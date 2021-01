Wie krijgt wanneer welke prik en waar? Dit is het vaccinatieplan tegen corona

Op Rotterdam The Hague Airport wordt hard gewerkt aan de opbouw van de vaccinatielocatie waar de GGD Rotterdam-Rijnmond vrijdag start met het vaccineren van zorgpersoneel. Inmiddels heeft de overheid een ruwe planning gemaakt. Wie kan wanneer door wie met welk vaccin waar worden ingeënt? We hebben de vijf W's op een rijtje gezet.

Het vaccin tegen corona is niet verplicht, iedereen mag zelf besluiten wel of niet ingeënt te worden. Je kunt niet kiezen welk vaccin je krijgt. Uit het laatste onderzoek van de NOS blijkt dat 75 procent van de Nederlanders bereid is zich te laten vaccineren.

De overheid heeft iedereen in Nederland ingedeeld in groepen. De ene groep is eerder aan de beurt dan de andere groep. Welk vaccin een groep krijgt, hangt af van welk vaccin wanneer in welke hoeveelheid beschikbaar is, maar ook van hoe geschikt een vaccin voor een bepaalde groep is. De genoemde maanden zijn een startpunt, het kan soms meer maanden duren voordat iedereen in de genoemde groep een vaccin heeft gekregen.

Nog niet alles is helemaal duidelijk of staat vast. De overheid spreekt daarom van een strategie en niet van een planning. Die komt ongeveer hierop neer, op volgorde van tijd:

Januari - zorgmedewerkers op intensive care, ambulance, kliniek en spoedeisende hulp

De eerste mensen in deze groep kunnen vanaf woensdag de prik krijgen. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin van hun werkgever in de ziekenhuizen.

Januari - zorgmedewerkers in verpleeghuizen, kleine woonvormen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging

De eerste zorgmedewerkers in deze groep krijgen vrijdag de eerste prik door de GGD op een centrale locatie, in onze regio is dat vooralsnog Rotterdam The Hague Airport. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, of later als het beschikbaar is het AstraZeneca-vaccin.

Januari/februari - bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

Deze groep mensen in Nederland kan vanaf januari of februari ingeënt worden. Dat gaat via de instelling waarin ze wonen en gebeurt door de arts daar of de huisarts. Ze krijgen het BioNTech/Pfizervaccin of het Moderna-vaccin.

Februari/maart - GGZ-cliënten die opgenomen zitten en hun zorgmedewerkers

Zogenaamde intramurale (binnen de muren) cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en de zorgmedewerkers daar krijgen vanaf februari of maart het Moderna- of het AstraZeneca-vaccin.

Februari - iedereen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie

Iedereen die van de huisarts een medische indicatie heeft, kan vanaf februari een vaccin halen. Die krijgen het AstraZeneca-vaccin van de huisarts in de huisartsenpraktijk.

Maart - ouderen vanaf 75 jaar die thuiswonen en niet-mobiele ouderen vanaf 60 jaar

Deze groep ouderen kan vanaf maart het Moderna-vaccin krijgen van de huisarts, bij de huisarts, of thuis als dat moet.

Maart - ouderen tussen de 60 en 75 jaar die thuis wonen

Deze groep kan ook vanaf maart ingeënt worden. Deze ouderen krijgen het BioNTech-vaccin van de GGD op een centrale locatie zoals Rotterdam The Hague Airport. Het kan natuurlijk dat er tegen die tijd meer locaties zijn.

April - alle overige zorgmedewerkers

Iedereen die in de zorg werkt en nog niet aan de beurt is geweest, kan vanaf april via de werkgever in het ziekenhuis of de instellingen waar ze werken het AstraZeneca-vaccin krijgen.

April/mei - iedereen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie

Deze groep is min of meer als laatste aan de beurt en kan ongeveer vanaf april of mei het AstraZeneca-vaccin krijgen. Dat doet de GGD op een centrale locatie of de huisarts in de praktijk.

Altijd - vaccinerende zorgmedewerkers

Mensen die anderen vaccineren mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze anderen geven wanneer ze dat willen.

Locaties

In onze regio komen vooralsnog twee priklocaties. Rotterdam The Hague Airport wordt ingericht als priklocatie voor Rotterdam Rijnmond. Dat is geen drive through zoals bij sommige corona-teststraten. Je moet parkeren en lopend naar de plek waar je ingeënt wordt. De priklocatie voor Zuid-Holland Zuid komt in de sporthal van korfbalvereniging Deetos, in Dordrecht.

Verschillende vaccins

Niet alle vaccins zijn geschikt voor iedereen. Daarom krijgen ouderen en kwetsbaren bijvoorbeeld een ander vaccin dan jongere mensen zonder medische klachten. Van zowel het BioNTech/Pfizer-vaccin als Moderna zijn twee prikken nodig. Die tweede prik moet binnen drie weken, daarom maak je meteen een prikafspraak voor twee keer.

De planning van de overheid kan veranderen als er iets verandert in hoeveel vaccins er beschikbaar komen in de loop van het jaar en hoeveel mensen bereid zijn ingeënt te worden. Ook de volgorde van de groepen kan daardoor een beetje verschuiven.

Luister hier naar een gesprek met Maarten Tanis, programmamanager corona bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij praatte ons bij over de voorbereidingen van de GGD in onze regio, de verschillende vaccins en de strategie.