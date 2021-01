Feyenoorder Ramon Hendriks op huurbasis naar NAC

Ramon Hendriks speelt de rest van het seizoen voor NAC Breda. De 19-jarige verdediger van Feyenoord wordt door de Rotterdammers verhuurd aan de nummer drie uit de Keuken Kampioen Divisie. Hendriks speelde bij Feyenoord in het onder 21 elftal, dat door corona al een tijd niet in actie komt.

Hendriks, die zijn voetballoopbaan begon bij ASWH, speelt sinds 2017 bij Feyenoord. De linkspoot heeft in de Kuip nog een contract tot 2023. Hendriks mocht in de voorbereiding op dit seizoen meetrainen met het eerste elftal van Dick Advocaat, maar kwam niet in actie in officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Feyenoord.