Man komt om bij ongeluk met oliebollenkraam in Schiedam

Op de Koemarkt in het centrum van Schiedam is dinsdag rond het middaguur een man overleden bij een ongeluk. Het slachtoffer kwam onder een oliebollenkraam terecht.

Het ongeluk zou zijn gebeurd bij het loskoppelen van de kraam.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Het gaat niet om de eigenaar van de oliebollenkraam.

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatste, ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Rond 14:00 uur is nog steeds weinig bekend over de toedracht van het ongeval. De kraam, een soort vrachtwagentrailer, staat er nog. Ook een andere vrachtwagen waarin de spullen werden opgeruimd en ingeladen staat in de straat.

De politie heeft alles afgezet en is bezig met technisch onderzoek. Later zal ook de arbeidsinspectie onderzoek komen doen omdat het een bedrijfsongeval betrof.