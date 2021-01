'Gelukswijzer bijhouden maakt je gelukkiger'

De in 2011 bedachte tool om geluk te meten, wordt inmiddels door bijna 100 duizend mensen gebruikt. Maar hoe werkt dat precies?

"Gelukswijzer is een tool waarmee je je geluk bijhoudt", vertelt Veenhoven. "Als je je aanmeldt op de website van Gelukswijzer, moet je vragen beantwoorden over hoe gelukkig je je op dit moment voelt en hoe dat vorige maand was. Nu zijn er meer van die 'happinesstrackers' maar bijzondere van de gelukswijzer is dat je je geluk kunt vergelijken met dat van andere mensen."

Meetbaar

Dat lijkt niet makkelijk, want hoe meet je geluk? Volgens de geluksprofessor is dat niet moeilijk. "Je moet je afvragen hoe je je voelt. Iedereen weet wat prettig of onprettig is. Mensen blijken geen moeite te hebben om dat te bepalen."

Deelnemers die ook een geluksdagboek bijhouden, kunnen indirect aanwijzingen krijgen om gelukkiger te worden. "Daarvoor kijk je terug op de dag van gisteren. Dan zijn de herinneringen nog vers. Je vult in wat je gedaan hebt en daarna vraagt het programma hoe je je voelde toen je opstond, fietste of naar je werk ging. Dat is informatief en je krijg ook meteen te zien hoe andere mensen zijn opgestaan. Als je dan leest dat een ander met een beter gevoel is opgestaan, dan zet dat je aan het denken: 'wat doe ik verkeerd?'.

Hetzelfde geldt voor je werk, meent Veenhoven. "Als je met tegenzin naar je werk gaat terwijl je ziet dat andere mensen dat met plezier doen dan kun je je afvragen of je niet op zoek moet naar iets anders."

Corona

Of corona ons gevoel van geluk drastisch heeft doen verminderen? "Daar lijkt het niet op", zegt de geluksprofessor. "Al zijn mensen die alleen zijn, minder gelukkig geworden terwijl dat gevoel bij hen met een huisje-boompje-beestje groter lijkt te zijn geworden." Toch kunnen er nu nog geen definitieve conclusies worden verbonden aan gegevens die er nu liggen. Het beeld kan nog enigszins veranderen omdat niet alle data zijn verwerkt."

Wat wel blijkt is dat het bijhouden van geluk kan bijdragen aan een groter gevoel van gelukkig zijn. "We hebben inmiddels een onderzoek gedaan. Het bijhouden van het geluksdagboek helpt je een manier te vinden om gelukkiger te worden."