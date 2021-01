DevelsteinCollege pleit voor voorrang vaccineren 55plus-docenten

Docenten van 55 jaar en ouder die lesgeven aan examenklassen in het voortgezet onderwijs of praktijklessen geven in het vmbo moeten ook met voorrang worden gevaccineerd. Dat vindt Matthijs den Haan, rector van het DevelsteinCollege in Zwijndrecht, waar iets meer dan een derde van de docenten (68 van de 198) tot die groep behoord.

“De leerkrachten maken zich echt zorgen. Ik krijg veel vragen van hen”, legt Den Haan uit. “Ze zijn kwetsbaar en daarom vind ik dat ook zij voorrang moeten krijgen. Ik hoop dat er een discussie ontstaat. Die heb ik dan aangezwengeld. Dat is het minste wat ik voor hen kan doen. Het is afwachten hoe het uitpakt.”

Deze week geeft het DevelsteinCollege – ‘safety first’ - nog online les. Volgende week komen de examenklassen havo en vwo en de praktijkklassen vmbo naar school, of er al een nieuw advies uit Den Haag is of niet. “Maar de docenten zitten wel met vragen. Bijvoorbeeld of ze online les mogen blijven geven. Dat vraagt organisatorisch wel iets. Als een leerkracht thuisblijft en de klassen op school zijn, moet nog wel iemand de klas in de gaten houden. Collega’s zijn bereid om bij te springen. Dat is mooi. Ook dat er voor de oudere docenten een alternatief is. Dat geeft rust.”

Den Haan vindt de situatie tijdens de gedeeltelijke lockdown niet gemakkelijk. “Het is belangrijk dat kinderen uit examenklassen op school zijn. Ik maak mij zorgen om het thuiszitten, vanwege de leerachterstand en de sociale problematiek.”

Besmettingen havo 4

“Maar”, vervolgt de rector, “ook collega’s maken zich zorgen. Voor de lockdown hadden we in één havo 4-klas tien tot twaalf besmettingen. En dan zit je als leerkracht in een klas van zes bij zes meter, met in deze tijd van lage temperaturen ook minder ventilatie. Dan kan ik de zorgen begrijpen.”

Matthijs den Haan heeft ook op sociale media gemerkt dat collega-bestuurders zich zorgen maken. “Meer mensen zoeken duidelijkheid en hopen deze vanuit het Kabinet te krijgen. Misschien dat een discussie helpt.”