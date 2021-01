'Mondkapmeeuw' trieste eerste aanwinst in 2021 voor Natuurhistorisch Museum

De mondkapjes zijn sinds vorig jaar niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Sinds 1 december zijn de mondkapjes zelfs verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen, met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toch zorgen de kapjes ook voor slachtoffers.

Bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is een zilvermeeuw de eerste trieste aanwinst van het nog prille jaar. De meeuw heeft een gebruikt mondkapje om een van zijn pootjes zitten en wordt daardoor mondkapmeeuw genoemd. Het beest maakt sinds deze week deel uit van de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal'.

"Het zijn allemaal fatale botsingen tussen mens en dier", zegt Kees Moeliker. Hij is directeur van het museum en heeft in de loop der jaren veel bijzondere exemplaren voorbij zien komen.

Het bekendst is wel de necrofiele, homoseksuele eend, die de hele wereld over ging. Ook de McFlurry-egel, waarbij het beestje klem kwam te zitten in de welbekende ijsbeker, is beroemd. De mondkapmeeuw zou zomaar in dat rijtje terecht kunnen komen. "Het is de eerste aanwinst van 2021 en direct een tijdsbeeld", zegt Moeliker.



Gooi mondkapjes niet op straat

"De vogel is gestorven na te zijn aangereden door een auto", gaat Moeliker verder. "Al had het mondkapje er anders op termijn ook een rol in kunnen spelen. Want dit stukje mondkap kan natuurlijk ergens blijven haken, dan zit de meeuw vast en gaat hij ook dood."



"Er zijn op dit moment ontelbare aantallen mondkapjes die op straat en in de natuur terecht komen, omdat mensen ze laten vallen of verliezen", zegt Moeliker enigszins geïrriteerd. "Mensen realiseren zich niet dat dit voor vogels tot een enorme last en de dood kan leiden. Ze raken erin verstrikt en dat moeten we natuurlijk niet hebben."

Voor mensen die een mondkapje weggooien heeft Moeliker nog een tip. "Trek de elastieken kapot, want als ze dan uit een prullenbak op straat waaien, is het gevaar geweken. Ik ben ook voorstander van stoffen mondkapjes, die je kunt wassen en hergebruiken."