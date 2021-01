Megaboete voor bedrijf dat e-sigaretten vanuit Heinenoord verkoopt

Het bedrijf kreeg de boete omdat de reclameregels voor de vierde keer in vijf jaar werden overtreden. De eerste straf werd in 2018 opgelegd. De NVWA noemt het bedrijf in de stukken aan de rechtbank ‘een hardnekkige recidivist’. Daarom is de sanctie ook zo hoog.

Na de boete stapte het bedrijf naar de rechter om de sanctie te laten opschorten. Volgens de advocaten kan de boete wel eens de genadeklap voor het bedrijf betekenen, maar volgens de NVWA heeft de firma voldoende geld. Het eigen vermogen bedraagt zeven ton en aan de aandeelhouders zou recent nog vijfhonderdduizend euro dividend zijn uitgekeerd.

De advocaten van de firma uit de Hoeksche Waard overwegen om in beroep te gaan bij de Raad van State. Volgens mr. Jasper Hagers gaf de rechtbank aan druk te zijn en kwam er geen zitting. Daarnaast kreeg het bedrijf niet het verweer van de Nederlandse Staat en mocht er niet op de aanvullende, nieuwe stukken van de staat worden gereageerd.