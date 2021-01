Jongeren gooien molotovcocktail naar agenten; zevende incident in Lombardijen deze week

Een politieauto is in de nieuwjaarsnacht bekogeld met een molotovcocktail in Rotterdam-Lombardijen. Het is het zevende incident in een reeks vernielingen en brandstichtingen in Lombardijen, waar de politie momenteel onderzoek naar doet. Een samenhang tussen de zeven incidenten wordt onderzocht.

De eerste brandstichting was op oudejaarsavond rond 23:15 uur. In een school aan de Catullusweg ontstond brand, nadat een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid. De bom richtte een ravage aan in een van de lokalen. De brand was snel onder controle, maar de schade was groot.



Een uur later was het incident met de molotovcocktail. De politie reed op dat moment over de Dantestraat en kreeg toen vanuit een grote groep jongeren de cocktail toegeworpen. Die ontplofte op zo'n vijf tot tien meter van de auto.

Een school aan de Horatiusstraat was om 03:45 uur vervolgens het doelwit. Een explosie zorgde voor schade aan de ingang en de hal.

Vervolgens werd in de nacht van zaterdag op zondag op nog eens vier plekken zwaar vuurwerk gebruikt voor explosies. Zo vlogen aan de Dantestraat ruiten van een gemeentepand eruit en ontstond brand. Meerdere mensen moesten hun huis uit.



De politie heeft inmiddels sporen- en buurtonderzoek gedaan en camerabeelden veiliggesteld. Daaruit blijken overeenkomsten tussen de incidenten. Of daadwerkelijk sprake is van samenhang, wordt nog onderzocht.

Eerder werd al aangekondigd dat de politie in de wijk extra gaat surveilleren en dat er mobiele camera-units worden geplaatst.