Transporteurs hebben hun handen nog vol aan Brexit

Dat er geen opstoppingen bij de ferryterminals zijn, betekent niet dat de transporteurs geen last meer hebben van de veranderingen door de Brexit. Klanten hebben nog veel vragen over de noodzakelijke documenten.

Bij ABC Logistics in Poeldijk waren ze al gewend aan douanedocumenten, door eerdere transporten naar Noorwegen en Zwitserland. En toch zijn zij nu vaak een uur langer dan normaal met een lading naar Engeland bezig, stelt declarant Dick Gerritsma.

Het bedrijf rijdt dagelijks met zes vrachtwagens richting het Verenigd Koninkrijk; goed voor 120 pallets verse producten. Mango’s, avocado’s, zoete aardappelen: het gaat allemaal via Hoek van Holland naar de overkant. De laatste tijd zitten er ook pallets met paprika’s, aubergines en tomaten uit Spanje bij, omdat die bedrijven naar eigen zeggen de papieren rompslomp te lastig vinden.

Speciaal voor de Brexit heeft het bedrijf twee extra medewerkers aangenomen. Ook is een apart Brexit-team samengesteld, dat zich uitsluitend bezig houdt met de veranderingen door de nieuwe regels. Maar ze komen handen te kort.

Extra informatie

Gerritsma somt op wat extra nodig is, nu Engeland ook een buitenland met douaneregels is. “Op de factuur moet extra informatie staan. Er moet een fysiek douanedocument mee voor de uitvoer. Wij moeten bij verschillende elektronische documentatiesystemen allerlei gegevens invoeren. En voorheen was dat allemaal niet nodig.”

Het zijn vaak de last-minute vragen die extra tijd kosten, stelt hij. “Oh? Is daar ook een uitvoerdocument voor nodig, hoor je dan. Of er blijkt geen keuringsrapport aanwezig te zijn bijvoorbeeld. Of de factuur is niet volledig ingevuld.”

De declarant is nu vooral druk met wat hij noemt ‘de klant opvoeden’ en hoopt dat binnenkort alle zaken beter gestroomlijnd gaan. Dat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt. Want dan is uiteindelijk het douanewerk zo geregeld, vermoed hij.

De meeste klanten hebben begrip en bewegen mee met de veranderingen. Maar soms krijgt hij geïrriteerde reacties. “Er is nog niemand afgehaakt, maar ik verwacht dat sommige klanten afhaken als ze maar één pallet hoeven te verzenden en daarvoor zoveel documenten moeten regelen. Is al die moeite wel de ellende waard?”

Virus

Los van het papierwerk rond de Brexit, hebben de transporteurs ook een andere zorg: de gevolgen van de zeer besmettelijke variant van het Covid-virus dat in Engeland rondwaart. Sommige chauffeurs willen daardoor niet meer naar het land toe.

Transportmanager Van Bruggen: “Natuurlijk zijn we bezorgd en hebben we onze maatregelen getroffen. In Engeland mogen de chauffeurs bijvoorbeeld niet naar binnen bij de bedrijven. Maar op de handel heeft het verder geen invloed.”

En de Engelse klanten? Die hebben volgens declarant Dick Gerritsma ook weinig kennis van zaken. Hij kreeg op oudjaarsdag nog een mail met daarin alleen de tekst ‘What documents?????’. Toch is hij ervan overtuigd dat zij snel overstag gaan en hun zaken op orde krijgen. “Want als je wil blijven handelen, moet je wel.”

Vooralsnog lijken de Britten bij de grens een oogje dicht te knijpen, om niet teveel ellende te veroorzaken met opstoppingen. Nu rollen de vrachtwagens nog zonder problemen de ferry af en worden de papieren nauwelijks gecontroleerd. De echte controles vinden volgens Marcel van Bruggen pas vanaf april plaats. “Er zijn nu hoogstens wat administratieve controles, nog geen fysieke.”