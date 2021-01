Joeke Rovers (8) doet waar veel meisjes van dromen: internationaal topmodel zijn

Ze is pas 8 jaar oud, maar is nu al op billboards te zien in grote steden als Berlijn en Milaan. Joeke Rovers uit Puttershoek breekt internationaal door als model en mag fotoshoots doen voor het wereldberoemde kledingmerk Zara.

Het begon allemaal toen moeder Linda een fotootje van haar op Instagram zette. “Toen werd ik opeens benaderd door merken”, vertelt Linda. “Toen zijn we gaan proberen of Joeke het leuk vond, zo’n fotoshoot.”

Leuk vond ze het zeker. Joeke geniet van de shoots, van het reizen en het slapen in luxe hotels. “Als ze het niet leuk zou vinden, dan zouden we het natuurlijk niet doen. We willen graag dat ze dit talent kan ontwikkelen, net zoals je dat zou doen met een kind dat bijvoorbeeld goed kan voetballen of goed is in muziek.”

Manager Anthony Vos is enorm onder de indruk van Joeke. Hij is onder meer bekend als de voormalige manager van de Rotterdamse Summer de Snoo, die ook op jonge leeftijd al doorbrak. “Joeke heeft echt talent. Ze voelt gewoon wat ze moet doen voor de camera. Dat is heel bijzonder om te zien.”



Mooiste meisje van de wereld

Joeke wordt regelmatig vergeleken met één van haar grote voorbeelden: Thylane Blondeau. Het Franse model werd ook ontdekt toen ze nog maar tien jaar was. Ze werd uitgeroepen tot het mooiste meisje van de wereld en werkt inmiddels voor grote merken als Dolce & Gabbana, L'Oréal en Versace.

Dat wil Joeke uiteraard ook wel, al zeggen merken haar nog niet zoveel. “Zara vind ik een heel leuk merk, want daar hebben ze mooie kleding”, reageert ze zelf. Haar droom is: “Beste fotomodel zijn.. én beste turnster.” Joeke is naast fotogeniek namelijk ook heel lenig en sportief.

Een ander model dat Joeke volgt is Luna Bijl. Luna werkt voor Karl Lagerfield en Vogue en komt uit… Strijen. Moeder Linda lachend: “Er komen duidelijk goede meiden uit de Hoeksche Waard!”

Meisjesdroom

Kritiek krijgen de ouders van Joeke ook wel, al zijn de reacties vooral positief. “Er zijn natuurlijk mensen die haar te jong vinden, maar als ze niet wil, dan doen we het gewoon niet. En als ze er over een tijdje klaar mee is, dan is dat ook prima. We volgen Joeke hierin.”

Op school praat Joeke niet veel over haar modellenwerk, maar vriendinnetjes zijn soms wel jaloers. “Reizen, mooie kleding, make-up en haren. Het is natuurlijk ook een echte meidendroom.”