Het Dobberend Bos in de Rotterdamse Rijnhaven gaat op reis

De beelden gingen vijf jaar geleden bij de presentatie de hele wereld over. Een dobberend bos in de haven van Rotterdam. Deze week worden de twintig drijvende bomen uit de Rijnhaven op een boot getakeld voor een reis naar het noorden. Het kunstwerk Floating Forest (Dobberend Bos) wordt door de gemeente Rotterdam (in bruikleen) cadeau gedaan aan Almere.

De Hollandse iepen in het water drijven op oude zeeboeien uit de Noordzee en worden met boei en al verhuisd. In Almere is in 2022 de Floriade, een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland is. De drijvende bomen komen bij de ingang van de Floriade in het water. "We hebben daar een heel mooi visitekaartje dan", zegt Vincent van Zon van Mothership, een Rotterdamse kunstproducent.

De Rijnhaven zelf gaat ook op de schop. Daar wordt de komende jaren een strand, woontorens en drijvende parken aangelegd. In het voorjaar start de gemeente met baggeren en dempen van een deel van de Rijnhaven. "Dat betekent dat het bos zijn tijd gehad heeft na vijf jaar", zegt Van Zon.

De drijvende bomen zijn gemaakt door Jeroen Everaert van Mothership. Niet helemaal zelf bedacht, want geïnspireerd op een miniversie van kunstenaar Jorge Bakker. Die liet miniatuurbomen drijven in een aquarium. Dat dreef dus de afgelopen jaren op ware grootte in de Rijnhaven in Rotterdam-Zuid, tussen Katendrecht en de Wilhelminakade.



Het dobberend bos verdwijnt niet voorgoed, maar er is veel internationale interesse voor. "In Litouwen is de culturele hoofdstad in 2022, die willen heel erg graag het dobberend bos. We gaan het allemaal onderzoeken en dan keuzes maken, daar zal de gemeente Rotterdam ook een belangrijke rol in spelen", zegt Van Zon.

Hij ziet zelf wel mogelijkheden voor de Merwe-Vierhaven, wat verder richting het westen. "We hopen ze in 2023 weer hier te omarmen."