Postcode Loterij-miljoen valt in Oostvoorne

De SuperPostcodePrijs van 1 miljoen euro is gevallen in de Zeedistellaan in Oostvoorne. De bewoners van acht huizen verdelen de prijs.

De winnaars van de Postcode Loterij hebben gewonnen met hun postcode 3233 VP. Ze winnen bedragen uiteenlopend van 71.428 tot 214.285 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij spelen.

Eerder viel er ook al een miljoen in Rotterdam-Charlois. De prijs viel aan de Schere in de Zuidwijk.



De PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro is ook in Zuid-Holland gevallen. Maar waar precies, is nog niet bekend gemaakt. In de winnende postcode spelen zeventien deelnemers mee met in totaal 26 loten. Zij winnen ieder minimaal 1 miljoen euro.

Om te voorkomen dat mensen bijeenkomen om de PostcodeKanjer met elkaar te vieren, stelt de loterij dit jaar de winnaars persoonlijk op de hoogte van die winst.