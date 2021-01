Zo ga je met een dement huisdier om

Dementie komt vooral voor bij honden en katten. Ongeveer dertig procent van de katten tussen de 11 en de 14 jaar heeft er last van. "En als ze 15 jaar of ouder zijn, komt het zelfs bij vijftig procent voor. Bij honden gaat het vanaf een jaar of 11 ook bij de helft spelen", zegt dierenarts De Deugd.

Gedragsveranderingen

Dementie bij huisdieren herken je vooral aan gedragsveranderingen. "Waar mensen vaak mee komen is dat ze niet kunnen slapen omdat de kat zo loopt te miauwen en onrustig is. Dieren met dementie kunnen problemen hebben met slapen, ze kunnen hun dag en nacht ritme omdraaien."

Ook maken de huisdieren soms minder contact met de omgeving of raken ze gedesoriënteerd. "Katten verzorgen en wassen zichzelf slechter. En het kan ook nog ontaarden in onzindelijkheid: in huis plassen en poepen. Dat ze niet meer weten dat dat buiten of op de bak moet."

Dementie bij huisdieren gaat niet over. Het is een verouderingsproces dat komt vanuit de hersenen. Maar we kunnen wel de symptomen verlichten en het proces wat vertragen. "Je zult in eerste instantie toch je omgang met je huisdier moeten veranderen: meer geduld hebben, hem rustig benaderen."

"Honden kunnen bijvoorbeeld aangeleerde commando's van vroeger minder snel opvolgen. Gebruik dan ook handgebaren want dan horen én zien ze het. Is veel duidelijker voor ze."

Speciale voeding

Je kan ook proberen om je huisdier actief te houden door veel te gaan wandelen of spelletjes te spelen. "Daarnaast zijn er voor de honden speciale dementievoedingen in de handel. Die bevatten meer omega 3-vetzuren en antioxidanten die de hersenveroudering proberen wat af te remmen. Voor katten heb je voedingssupplementen met extra vitamine C, E en selenium. Die hebben ook een beetje effect op het verouderen."

"En net als bij mensen zijn onbehandelde urineweginfecties gevaarlijk. Die kunnen bepaalde giftige stoffen produceren die de hersenveroudering verergeren."