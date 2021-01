Kunstenaars kleuren Ahoy met streetart

Het street art-project HIJS Lights verlichtte al het Santos-pakhuis aan de Brede Hilledijk en een flat op de Laan op Zuid. Dat Ahoy daarbij komt, vindt Vanderheijden een mooie kans. "Op een gegeven moment meldde Ahoy zich. Ze vonden het project heel leuk en wilden hun project beschikbaar stellen."



Kunstenaar David Louf, alias Mr. June, is zichtbaar tevreden als hij naar zijn werk staat te kijken op het led-scherm van Ahoy. "Dit is natuurlijk fantastisch. Ik hoorde dat er op het scherm van Ahoy een podium komt voor meerdere kunstenaars om hun ding te laten zijn. Dat is natuurlijk een groot cadeau. We hopen zo Rotterdam een beetje kleurrijker te maken. Ik hoop dat de kleur ook iets opvrolijkt." Daarmee doelt Louf op het tegenoverliggende Ikazia Ziekenhuis, dat goed zicht heeft op de kunstwerken.

De komende weken komt er dagelijks meer kunst van artiesten bij, vertelt Dave Vanderheijden. "Omdat het scherm van Ahoy zo'n speciale vorm heeft, moeten we nog wat dingen aanpassen. Maar iedere dag komt er wat nieuws bij van nieuwe kunstenaars."

Tekst gaat verder onder de video



Rotterdam Verlicht

De streetart van HIJS Lights op de gevel van Ahoy maakt deel uit van het project Rotterdam Verlicht. Met het project probeert de gemeente van Rotterdam een winterstad te maken. Zo zijn er al geruime tijd lichtstralen te zien vanaf de toren van de Laurenskerk en is de Euromast verlicht met de de spreuk 'Sterker door strijd'.