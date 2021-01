Gommers maakt zich meeste zorgen over Britse coronavariant

De huidige coronacijfers stemmen Diederik Gommers, ic-arts in het Erasmus MC in Rotterdam, nog niet heel positief. Maar de grootste zorgen maakt hij zich over de Britse variant. "Dat ons dat mogelijk aan het einde van de maand nog te wachten staat", zegt hij in het tv-programma Op1.

Het aantal besmette mensen is dinsdag gedaald. "Maar het percentage positieve uitslagen is hoger. Gaan mensen dan minder testen of hebben ze minder klachten?", vraagt hij zich af.

De ziekenhuisopnames wisselen elke dag. Dinsdag waren ze weer hoger. De ic-opnames daarentegen lopen nog altijd op. "We zitten sinds 15 december in een lockdown. Dan hoop je dat de cijfers gaan dalen. Ik zou eigenlijk nog even willen wachten tot volgende week om te zien wat er gebeurt, maar ik ben nu niet heel positief."

Volgens Gommers had er tussen kerst en oud en nieuw een piek zichtbaar moeten zijn en zou nu een daling ingezet moeten worden. Maar daar lijkt nog niet echt sprake van. "Wat we nu vooral zien, en waar we ons zorgen over maken, is de Britse variant. Ik maak me het meeste zorgen over dat ons dat mogelijk aan het einde van de maand nog te wachten staat."

Vorige week werd bekend dat meerdere leerlingen en docenten van de Willibrordschool uit Bergschenhoek zijn besmet geraakt met de Britse variant van het coronavirus. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten en huisgenoten is gevraagd om zich te laten testen. Daarvoor is bij het vliegveld een speciale teststraat geopend.

In Engeland laat die variant momenteel een exponentiële groei zien, die vergelijkbaar is met de eerste golf van het coronavirus. "Dat is waarom we ons hebben voorbereid om die vaccinaties ook naar voren te halen."



Woensdag start het vaccineren van het zorgpersoneel. Gommers is een voorlichtingscampagne begonnen, omdat er nog veel vragen zijn over het vaccin.