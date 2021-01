De huidige coronacijfers stemmen Diederik Gommers nog niet positief en dementie kan ook je huisdier treffen, dit is het wek- en weerbericht van 6 januari

Eerst het weer. Vandaag is het opnieuw bewolkt, maar blijft het op de meeste plekken droog. De temperatuur loopt op naar 3 graden en de zwakke tot matige noordoostenwind draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Lees hier het volledige weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

De huidige coronacijfers stemmen Diederik Gommers, ic-arts in het Erasmus MC in Rotterdam, nog niet heel positief. Maar de grootste zorgen maakt hij zich over de Britse variant. "Dat ons dat mogelijk aan het einde van de maand nog te wachten staat", zegt hij in het tv-programma Op1.

De SuperPostcodePrijs van 1 miljoen euro is gevallen in de Zeedistellaan in Oostvoorne. De bewoners van acht huizen verdelen de prijs.

De winnaars van de Postcode Loterij hebben gewonnen met hun postcode 3233 VP. Ze winnen bedragen uiteenlopend van 71.428 tot 214.285 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij spelen.

Fractievoorzitter VVD Nissewaard stapt op in afwachting proces aanranding

De fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Nissewaard stapt op. Dat meldt de VVD. De man werd eerder veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur, vanwege de aanranding van een kapster in maart 2019.

Bijna driehonderdduizend mensen in Nederland hebben dementie. Dat aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen naar meer dan een half miljoen. Maar wist je dat de gevreesde ziekte ook je huisdier kan treffen? Dierenarts John de Deugd uit Ridderkerk, onze vaste dierenexpert, geeft tips om er goed mee om te gaan.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een bedrijf dat elektronische sigaretten verkoopt vanuit Heinenoord een boete van 450-duizend euro opgelegd. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rotterdamse voorzieningenrechter, eind december.

Wat je kunt verwachten

Woensdag komen de eerste vaccins aan bij het Erasmus MC. Wie is de eerste regiogenoot die een prik krijgt? Volg alle ontwikkelingen via Rijnmond.