Eerste vaccins onderweg naar het Erasmus MC

De eerste vaccins voor de bestrijding van het coronavirus komen woensdagochtend aan bij het Erasmus MC. Het gaat om het vaccin van Pfizer/BioNTech. Die moeten snel na aankomst weer de vriezer in. De vaccins zijn voor de medewerkers van het ziekenhuis, maar worden vanuit het Erasmus MC ook verder verspreid naar andere ziekenhuizen in de regio.

De meeste ziekenhuizen beginnen pas donderdag of vrijdag met vaccineren, behalve het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Daar krijgen medewerkers woensdag al hun eerste prik.

Inmiddels heeft de overheid een ruwe planning gemaakt. Wie kan wanneer door wie met welk vaccin waar worden ingeënt? We hebben de vijf W's op een rijtje gezet. Lees hier het artikel.

Het vaccin tegen corona is niet verplicht. Iedereen mag zelf besluiten wel of niet ingeënt te worden. Je kunt niet kiezen welk vaccin je krijgt. Uit het laatste onderzoek van de NOS blijkt dat 75 procent van de Nederlanders bereid is zich te laten vaccineren.

Verpleeghuismedewerkers en het ziekenhuispersoneel in de acute zorg worden als eerste gevaccineerd. Het gaat daarbij om medewerkers op de intensive care, de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen voor coronapatiënten. Ook medewerkers in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg komen als eerste in aanmerking voor het vaccin.