'Aantal faillissementen in de horeca niet explosief gestegen in 2020'

Angèle Magré (Kamer van Koophandel): 'Aantal faillissementen in de horeca opvallend laag'

De horeca in onze regio lijkt minder zwaar te zijn getroffen door de coronacrisis dan eerder werd gedacht, zo blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. Landelijk stopten in december vorig jaar 585 horecabedrijven. In 2019 was dat negentien procent minder. "Het aantal faillissementen is niet explosief gestegen", merkt Angèle Magré van Kamer van Koophandel op.

De steunmaatregelen van de overheid hebben hier deels een rol in gespeeld, zegt Magré. Het aantal faillissementen is volgens haar opvallend laag.

Daarom heeft de Kamer van Koophandel bij Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie van de Radboud Universiteit, om meer achtergrondinformatie gevraagd. Daaruit blijkt dat een groot gedeelte van de horecaondernemers is vrijwillig gestopt, maar er zijn ook ondernemers die met steunmaatregelen de coronacrisis proberen uit te zingen. "Wanneer je vrijwillig stopt, dan kom je gelukkig niet in de statistieken van faillissementen", legt Magré uit. "Maar voor jezelf als bedrijf is het makkelijk om daarna te herstarten."

Coronaloket

Maar schuldeisers moeten hun geld van de horeca-ondernemers nog krijgen, ondanks het betalingsuitstel dat zij bieden. Volgens Magré zijn er meerdere manieren om betalingen uit te stellen of zelfs een stuk te verlagen. "Daarna is er weer kans dat horecaondernemers doorgaan en zij wél aan hun schulden kunnen voldoen. Dat geldt niet voor elk bedrijf, maar echt voor ondernemers die een levensvatbaar bedrijf hebben."

Magré erkent dat horecaondernemers zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. "Maar we merken aan de vragen die bij het Coronaloket binnenkomen dat niet alleen de horeca, maar veel meer sectoren zwaar getroffen zijn." De Kamer van Koophandel probeert met die bedrijven het business-model aan te passen. "We zien schrijnende gevallen, maar we zien ook bedrijven die kansen zien om weer te gaan starten."