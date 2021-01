Ook personeel IJsselland Ziekenhuis kan zich woensdag laten vaccineren

"Het is echt geweldig dat wij vandaag al kunnen beginnen met het vaccineren van ons personeel", zegt Albert van Wijk, bestuursvoorzitter van het IJsselland Ziekenhuis. "Onze mensen staan onder grote druk. Het ziekteverzuim loopt op tot 13 procent en het aantal patiënten stijgt. Die combinatie is niet goed. Daarom is het geweldig dat we kunnen beginnen met vaccineren."

De eerste vaccins kwamen woensdagochtend aan bij het Erasmus MC. Van daaruit worden ze verder verdeeld over de ziekenhuizen in de regio.

Of alle medewerkers van het ziekenhuis net zo blij zijn met de komst van het vaccin? "In het begin waren mensen best sceptisch, maar de bereidheid om zich te laten vaccineren, is enorm toegenomen", zegt Van Wijk. "Meer dan 90 procent wil zich laten inenten. Een klein gedeelte zegt: 'ik ben jong, laat de oudere collega's voorgaan'. En een enkeling zegt: 'liever niet'."

Vaccineren in drie dagen

De bedoeling is om al het zorgpersoneel in de komende drie dagen te vaccineren. "Eerst worden de medewerkers van de ic ingeënt, daarna de medewerkers van de corona-afdelingen en dan is personeel van de spoedeisende hulp aan de beurt."

Andere ziekenhuizen in de regio beginnen donderdag en vrijdag met het inenten van hun zorgpersoneel.