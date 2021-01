Crisisexpert: 'Moeilijkste fase crisis breekt nu aan'

"Het is heel dubbel. Er ontstaat perspectief vanwege het vaccin. Maatregelen kunnen worden versoepeld en we kunnen weer terug naar het normale leven, denken we. Maar het duurt nog een hele tijd - misschien wel het derde kwartaal van het jaar - voor het zover is", legt Zannoni uit.

"Ondertussen moet je je aan de maatregelen houden. Ook al ben je geprikt, de maatregelen blijven gelden. Doordat iedereen juist nu nog meer toe is aan versoepelingen dan tijdens de eerste lockdown, de economische gevolgen groot zijn, neemt de druk om te versoepelen toe, maar in werkelijkheid moet dat heel geleidelijk. Dat hebben we van de vorige keer toen er snel versoepelingen kwamen en het aantal besmettingen daarna toenamen, geleerd dat het anders moet."

Waar we ook mee te maken krijgen is de vraag of iedereen zich laat vaccineren. En wat gebeurt er als mensen dat weigeren? "Er is geen vaccinatieplicht in Nederland", zegt Zannoni, "maar wat voor soort druk ontstaat er bijvoorbeeld vanuit de werkgevers of vanuit de evenementenbranche? Zitten er voordelen aan als je gevaccineerd bent? In dat geval kan er toch een soort druk ontstaan om je te laten inenten. Hoe ga je daar mee om?"

Politiek

"Daar komt nog de politieke kant bij", zegt Zannoni. "We krijgen straks nog de verkiezingen. Er gaat een discussie ontstaan met allerlei standpunten over het herstelplan na corona. Dus met andere woorden: alle ingewikkelde zaken waar we nu mee te maken hebben, blijven en daar komen nog meer lastige vraagstukken bij."

Het antwoord is volgens Zannoni verbindend leiderschap. "Dat is dat je met elkaar zegt: we hebben een gemeenschappelijk doel. Dat doel is dat we als samenleving bestand zijn tegen het virus. Om dat te bereiken, moet je je eigen belang niet voorop stellen. Zelfs voor mensen die tegen alle regels zijn, is het belangrijk om eigen belang onderschikt te maken aan het gemeenschappelijke doel. Alleen dan komen we van die maatregelen af."