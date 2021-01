Veel mooie woorden tijdens nieuwjaarsrecepties, maar dan wel online

Honderden handjes schudden en massa's opeengepakte mensen die zich boven de muziek uit verstaanbaar proberen te maken. Het is traditioneel de week waarin de gemeenten hun nieuwjaarsrecepties organiseren. Vanwege de lockdown zit dat er nu niet in en daarom houden veel gemeente als alternatief een digitaal feestje.

Volgens wethouder Rik van der Linden van Dordrecht is de nieuwjaarsreceptie ieder jaar een belangrijk moment. Hij vindt het dan ook jammer dat het niet door kan gaan. "Het is een van de vele dingen die niet door zijn gegaan. Ook bezoeken en werkbezoeken konden bijvoorbeeld niet doorgaan. Het is erg jammer, want je ontmoet natuurlijk wel heel veel mensen op zo'n avond."

Mooie luchtbeelden

Zijn gemeente zond op de traditionele eerste dinsdag na 1 januari daarom een speciale nieuwjaarstalkshow uit. Presentator en Dordtenaar Antoin Peeters ondervroeg onder andere burgemeester Wouter Kolff over het afgelopen jaar, we zien mooie luchtbeelden van het historische centrum en het topje van de Grote Kerk en horen bijzondere verhalen van gewone Dordtenaren. Zo vertellen een verpleegkundige van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en een handhaver op straat over hun bewogen jaar.

Verderop in de Drechtregio hield burgemeester Hein van der Loo van Zwijndrecht een speech voor de camera . Van der Loo keek positief naar de toekomst: "Lieve mensen, er is licht aan het einde van de tunnel. Bemoedigend is de start van het inenten tegen corona." Wel beklaagde hij zich andermaal over de geringe bedragen die Zwijndrecht krijgt vanuit het rijk voor de zorgtaken die zijn gemeente uit moet oefenen. De burgemeester wenste de inwoners 'het allerbeste in een normaal 2021.'

(tekst gaat verder onder de foto)



De gemeente Sliedrecht koos voor een deels andere aanpak. Burgemeester Dirk van der Borg hield vanuit zijn woning zijn verhaal , maar ook bewoners zelf kwamen aan het woord met hun wensen voor 2021. Zo hoopt predikant Geert van Dijk dat de kerken snel weer vol zitten en wensen de mensen van de Sociale Moestuin iedereen een gezond jaar.

(tekst gaat verder onder de foto)



Aftrap van het jaar

De Dordtse wethouder Van der Linden hoopt net als zijn collega's dat de recepties volgend jaar weer gewoon door kunnen gaan. "Ik schud die avond zo'n tweehonderd handjes en ook al heb ik stevige handen, dan ben ik wel toe aan een drankje. Maar het is gewoon een belangrijk jaarlijks moment om even bij te praten en iedereen te ontmoeten. Echt de aftrap van het jaar."

Is er dan helemaal geen enkele gemeente onder de Drechtsteden waar directe menselijk interactie mogelijk is? Jawel, in Alblasserdam kan op woensdagavond 6 januari vanachter de computer of telefoon het glas worden geheven met burgemeester en wethouders én een digitaal handje worden geschud.