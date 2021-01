Ernst Kuipers: 'Lockdown wordt waarschijnlijk verlengd'

Ernst Kuipers over een eventuele verlenging van de lockdown

Volgens Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is de kans groot dat de lockdown wordt verlengd.

Hoewel de besmettingen beginnen af te nemen, liggen de ziekenhuizen voller met coronapatiënten dan na de eerste golf, zegt Kuipers. "Dat is geen goed teken. We moeten er rekening mee houden dat de maatregelen langer nodig zijn."

"Dit gaat echt nog even duren. De impact van het vaccineren op het aantal besmettingen is eerst beperkt. Dus je kunt je voorstellen dat dat op de maatregelen weinig effect heeft. Wij beginnen vandaag met vaccineren van 250 medewerkers van het Erasmus MC, maar hier werken er veertienduizend mensen. Dit is nog maar een kleine start."

Marco Zannoni, crisisexpert van het COT, ziet dat het aantal nog te nemen maatregelen langzaam opdroogt. "Er zijn steeds minder knoppen voor de overheid om aan te draaien. Nog meer winkels sluiten, een avondklok; wat werkt? Het belangrijkste is dat intermenselijk verkeer nog minder wordt."

Hij pleit bij het eventueel verlengen van de maatregelen voor een goede uitleg. "Vertel welke maatregelen je hebt overwogen te nemen en waarom de ene maatregel wel werkt om het doel te bereiken en de ander niet. Begrip is belangrijk."

Zannoni vindt het ook belangrijk dat er voldoende ondersteuning voor mensen voorhanden is. "Als deze lockdown langer gaat duren, vraagt dat wellicht ook om een groter hulpaanbod, waar mensen met vragen terecht kunnen."