VIDEO: ic-arts Diederik Gommers gaf de eerste prik in het Erasmus MC Rotterdam

Het is zover: de eerste prikken zijn gezet bij zorgpersoneel van het Erasmus MC in Rotterdam. Diederik Gommers gaf de allereerste inenting in het ziekenhuis en kreeg meteen daarna ook zelf de prik.

Het moment dat Gommers het vaccin gaf aan een verpleegkundige van het ziekenhuis:



Later vandaag lees, hoor en zie je meer verhalen over de eerste vaccinaties in onze regio. Ook het personeel van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel wordt woensdagmiddag geprikt.