VIDEO: ic-arts Diederik Gommers geeft de eerste prik in het Erasmus MC Rotterdam

Het is zover: de eerste prikken zijn gezet bij zorgpersoneel van het Erasmus MC in Rotterdam. Diederik Gommers gaf de allereerste inenting in het ziekenhuis en kreeg meteen daarna ook zelf de prik.

Het moment dat Gommers het vaccin gaf aan een verpleegkundige van het ziekenhuis. De tekst gaat verder onder de video:



"Het voelt heel goed!", reageert ic-arts Gommers opgewekt. "We hebben hier zo lang naar toegewerkt. Ik zie dit echt als een nieuwe fase. We moeten met elkaar ervoor zorgen dat iedereen zo snel mogelijk de komende maanden is gevaccineerd. Dan pakken we ons gewone leven weer op." Gommers ziet het coronavaccin als 'afbouwen'.

'Geen twijfels meer gehad over vaccin'

Nu hij de eerste inenting heeft gekregen, betekent niet dat Gommers meteen immuun is tegen het coronavirus. "Als ik nu de komende twee weken covid-klachten krijg, dan moet ik me laten testen en in quarantaine." Gommers benadrukt dat iemand pas na een maand 'goed beschermd is' tegen het coronavirus.

Kijk hieronder naar de reacties van Diederik Gommers en Tom Burggraaf van de ic-afdeling van het Erasmus MC, nadat zij de eerste coronavaccins kregen. De tekst gaat verder onder de video:

Tom Burggraaf is de eerste ic-verpleegkundige in het Erasmus MC die het coronavaccin toegediend kreeg. Hij had in de zomerperiode zijn twijfels over een vaccin. Maar Burggraaf was toen nog niet voorgelicht, zegt hij. De laatste tijd heeft hij geen twijfels gehad over de prik.

"Je ziet wat een grote impact dit heeft op onze zorgmedewerkers. Je ziet het in de verpleeghuizen, het personeel daar lijdt er ook verschrikkelijk onder. Er is van alles dicht. Dit moeten we met z'n allen aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de manier is waarop we het moeten gaan doen", zegt Burggraaf.