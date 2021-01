Royston Drenthe verrast met Spaans avontuur in Murcia

Drenthe speelt sinds de zomer bij de amateurs van Kozakken Boys en had geen rekening gehouden met een buitenlands avontuur. Hij liet zelfs zijn geliefde Rotterdam achter zich om in met een aantal van zijn kinderen in Werkendam te gaan wonen.

Ronde de jaarwisseling ontstond er interesse van Racing Murcia, de club waar ook oud-Spartaan Mathias Pogba onder contract staat. Als Drenthe de medische keuring doorstaat, wordt het voor hem zijn derde ploeg in Spanje. Eerder speelde de linkspoot voor Real Madrid en Hercules Alicante.

Faillissement

Vorige maand verscheen een bericht dat Drenthe failliet zou zijn verklaard. De Rotterdammer heeft zelf niet hierop gereageerd en het is dan ook onduidelijk of deze aanstaande transfer hiermee verband houdt.