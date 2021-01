Stedelijk Museum Schiedam gaat door met fotoprojecties op stadskantoor

De megagrote fotoprojectie op het stadskantoor in Schiedam gaat nog even door. Schiedammers konden de afgelopen maand hun eigen 'geluksmomentjes' insturen en die terugzien op de vijftig meter hoge gevel van het stadskantoor, maar vanaf deze week is het de beurt aan de kunst van het Stedelijk Museum in Schiedam.

Iedere avond verandert het kantoor in een soort diascherm. Vanuit de molen De Kameel worden de foto's geprojecteerd. Kinderen van basisschool de Kaleidoscoop hadden half december de primeur, met hun eigen geluksmomentjes op het scherm.



Het project, onder de naam 'Jouw foto in het licht', viel in de smaak, vertelt Catrien Schreuder van het museum. "Mensen schreven dat het hartverwarmend was dat ze zichzelf, hun geliefden en andere Schiedammers zo groot zagen. Voor sommigen was het ook heel emotioneel. omdat hun geliefden er niet langer zijn."

Het museum wilde met de fotoprojectie iets positiefs doen voor de Schiedammers in coronatijd. Het project gaat nu verder onder de naam 'Onze kunst in het licht'. Het Stedelijk Museum projecteert kunstwerken die het museum vorig jaar aankocht, maar ook kunst uit de museumcollectie bij Schiedammers thuis. Ook foto's van de molens in Schiedam komen voorbij, als iconen van de stad.

De projector staat van 17:00 uur tot 21:00 uur aan, tot en met 14 januari. "De kunst is van verre te zien, als je even een blokje om gaat", zegt het museum.

Het Jeugdjournaal was vorige maand bij de lancering van 'Jouw foto in het licht' en sprak met de kinderen die hun foto voorbij zagen komen: